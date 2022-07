Känguru-Quartett büxt aus Zirkus aus: Hüpft durch Wohngebiet

Vier ausgerissene Kängurus am Bodensee haben Polizei, Anwohner und Zirkusmitarbeiter in der Nacht zum Sonntag beschäftigt. Die Beuteltiere eines in Überlingen gastierenden Zirkus hüpften zu einer Tankstelle, durch ein Wohngebiet und über einen leeren Parkplatz. Besorgte Zeugen meldeten sich laut einem Sprecher per Notruf und persönlich bei der Polizei, um mitzuteilen, was sie gesehen hatten. Beamte und Zirkusmitarbeiter fingen die Tiere nach etwa einer Stunde wieder ein. Wie das Quartett vom Zirkusgelände fliehen konnte, war zunächst unklar.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220710-99-972939/2