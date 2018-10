Erstmals nach der Sommerpause stellt sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) heute wieder den Fragen der Journalisten. Die Regierungspressekonferenz in Stuttgart dürfte sich vor allem um die Dieseldebatte drehen. Am Montagabend wollten sich die Spitzen von Union und SPD in Berlin zu einem Koalitionsgipfel zu dem Thema treffen, um nach jahrelangen Diskussionen über zu schmutzige Luft in deutschen Städten Fahrverbote mit Gegenmaßnahmen abzuwenden. In Stuttgart gibt es den bisherigen Plänen zufolge von Anfang 2019 an Fahrverbote zur Luftreinhaltung für Diesel-Fahrzeuge der Euronorm 4 und schlechter. Ob später auch Verbote für Diesel der Euronorm 5 kommen, ist noch offen.

Im Rahmen der Pressekonferenz will Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) gemeinsam mit dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger (CDU), auch über den Ausbau des Albaufstiegs an der Autobahn 8 (Ulm-Stuttgart) informieren.