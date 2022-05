Kabinett tagt Ende Mai im Kloster Bebenhausen

Es ist schon eine Weile her, aber Kloster Bebenhausen vor den Toren Tübingens war mal Sitz des Landtags - allerdings nur von Württemberg-Hohenzollern. Mit der Gründung Baden-Württembergs im Mai 1952 war es dann vorbei und die Parlamentarier tagten in Stuttgart. Doch um an diese Episode vor über 70 Jahren zu erinnern, tagt das grün-schwarze Kabinett am 31. Mai in der früheren Zisterzienserabtei, wie die Regierung am Montag in Stuttgart mitteilte. Begrüßt werden die Ministerinnen und Minister von einem Schwarzen und einem Grünen, dessen Parteimitgliedschaft gerade ruht: Joachim Walter, Tübinger Landrat und CDU-Politiker, sowie Boris Palmer, Oberbürgermeister der Universitätsstadt.

Landeskunde zu Kloster Bebenhausen

