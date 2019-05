Kabinett gibt grünes Licht für Exzellenzgymnasium in Bad Saulgau

Stuttgart/Bad Saulgau - Das Landeskabinett soll am Dienstag grünes Licht für das Exzellenzgymnasium in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) geben. Das bestätigt eine Sprecherin von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) auf Anfrage. Zuletzt hatte es Verzögerungen wegen finanzieller Fragen gegeben: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte versucht, die regionale Wirtschaft und die kommunale Seite zur finanziellen Beteiligung zu bewegen – ohne Erfolg. Ab 2021 sollen in Bad Saulgau rund 200 Oberstufenschüler mit besonderer Begabung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zum Abitur geführt werden. Die Kosten betragen laut Kabinettsvorlage einmalig bis zu 80 Millionen Euro plus jährlich sechs Millionen Euro.