Das grün-schwarze Kabinett hat die Eckpunkte für den geplanten Nachtrag zum laufenden Doppelhaushalt 2018/2019 beschlossen. Das bestätigte ein Sprecher des Finanzministeriums am Dienstag in Stuttgart. Die Eckpunkte sehen Mehrausgaben in Höhe von rund zwei Milliarden Euro im Vergleich zum Doppeletat vor, der bereits Ausgaben von mehr als hundert Milliarden Euro umfasst.

Über den Nachtrag sollen etwa die Maßnahmen finanziert werden, die Grün-Schwarz zur Luftreinhaltung in Stuttgart plant, um Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5 abzuwenden. Anfang 2019 kommen nach einschlägigen Gerichtsurteilen bereits Fahrverbote für Diesel der Euronorm 4 und schlechter. Für die Luftreinhaltemaßnahmen sind 105 Millionen Euro eingeplant. 563 Millionen Euro sind für die Kommunen veranschlagt, damit diese unter anderem Aufgaben wie die Unterbringung geduldeter Flüchtlinge finanzieren können.

Rund 1,1 Milliarden Euro fließen in Rücklagen für Haushaltsrisiken, darunter im Flüchtlingsbereich. Am Kreditmarkt sollen noch einmal 500 Millionen Euro getilgt werden - insgesamt sind es dann für 2018/2019 eine Milliarde Euro. Das Land Baden-Württemberg ist derzeit mit 46,3 Milliarden Euro am Kreditmarkt verschuldet. Auf der Grundlage der Eckpunkte erarbeitet Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) einen Gesetzentwurf. Am 12. Dezember soll der Nachtragsetat im Landtag beschlossen werden.