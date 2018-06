Heidenheim (dpa/lsw) - Gezielt vorgegangen sind Kabeldiebe in der Nacht zum Dienstag im Raum Heidenheim. Die Bande hatte es nach Angaben der Polizei vom Mittwoch auf das Kupfer von Starkstrom-Leitungen abgesehen, die einen Solarpark mit einem Umspannwerk verbinden sollten. Beim Umspannwerk Aufhausen holten die Täter etwa 40 Meter Erdkabel aus einem für Bauarbeiten vorbereiteten Graben. Dieses schnitten sie vor Ort mit einem Spezialwerkzeug in transportfähige Stücke und luden das Diebesgut schließlich in einen Transporter oder Anhänger. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.