Kürzere Staus, längere Warterei für Autofahrer im Südwesten

Von Schwäbische Zeitung und Deutsche Presse-Agentur

Scharfe Munition, Schlagringe und Drogen – unter anderem diese Gegenstände hat die Polizei sichergestellt, nachdem sie mehrere Wohnungen von sogenannten Sondengängern am Donnerstag in Schwaben durchsucht hatte. Ein 26-Jähriger aus dem Kreis Biberach kommt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm vor, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge bewaffnet gehandelt zu haben.

Insgesamt durchsuchte die Polizei am Donnerstag neun Wohnungen in den Landkreisen Neu-Ulm, Biberach und Dillingen an der Donau.