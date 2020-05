Wieder mehr Sonne, aber verhältnismäßig kühl - so wird das Wetter an diesem Dienstag. Am Morgen ist im Bergland sogar noch mit Schnee und Glätte zu rechn en, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Sonst ist es trocken, ganz im Süden bleibt es jedoch stark bewölkt. Im Rest des Landes scheint meist die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 8 Grad in den Hochlagen und 15 Grad am mittleren Oberrhein.

In der Nacht zu Mittwoch bahnt sich südlich der Donau erneut zumindest leichter Regen an, der sich zum Tag hin vor allem in der Südhälfte ausbreitet. Den Wetterexperten zufolge werde es bewölkt bis stark bewölkt. Die Temperaturen bleiben konstant mit 8 bis 16 Grad.

DWD BaWü