Bei Zusammenstößen mit freilaufenden Kühen haben sich im Landkreis Schwäbisch Hall zwei Autos als vergleichsweise wenig robust erwiesen: Während die Rinder laut Polizeimitteilung vom Samstag nur leichte Verletzungen erlitten, waren beide Fahrzeuge schrottreif.

Die 53 und 27 Jahre alten Frauen am Steuer der Autos kamen mit dem Schrecken davon - abgesehen vom geschätzten Verlust durch die Totalschäden an ihren Wagen in Höhe von jeweils rund 10 000 Euro. Die Unfälle ereigneten sich am Freitagabend auf der Kreisstraße 2669 unweit von Sittenhardt sowie in der Nacht zum Samstag auf der B19 nahe Gaildorf.

Polizeimitteilung