Kölner Haie verpflichten Philipp Walter als Geschäftsführer

Philipp Walter kehrt zu den Kölner Haien zurück und wird vom 1. Juli an neuer Geschäftsführer. Dies gab der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag bekannt. Walter war zuletzt zwei Jahre in der Kommunikationsabteilung des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg tätig und hatte bereits von 2003 bis 2016 als Pressesprecher und Marketingleiter für den Kölner Club gearbeitet. Der 43-Jährige wird Nachfolger von Oliver Müller, von dem sich der Verein nach nur 13-monatiger Zusammenarbeit getrennt hatte.

