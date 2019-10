Käuze und gebackene Tauben beim ersten Hohenzollerntag

Von Schwäbische Zeitung

Mehrere Haushalte und Betriebe in Biberach und in den Umlandgemeinden waren am Dienstagmorgen kurze Zeit ohne Strom. Bei Baggerarbeiten in Mettenberg sei ein 20.000-Volt-Erdkabel der Netze BW beschädigt worden, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Dies führte um 8.43 Uhr zunächst zu einem Stromausfall im Netzgebiet der Ewa Riss entlang der Ulmer Straße in Biberach und später auch in der Gemeinde Schemmerhofen.

Tiefbaufirma wendet sich an Störungsstelle Ein Folgefehler in einem Erdkabelabschnitt in Äpfingen ...