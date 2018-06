Stuttgart (dpa) - Der Reinigungsriese Kärcher hat im vergangenen Jahr zwar so viele Geräte verkauft wie nie - verpasst ihnen aber trotzdem eine Schönheitskur. 2012 stieg der Absatz von rund 8 Millionen Stück im Vorjahr auf 10,8 Millionen, wie das Unternehmen aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) am Mittwoch mitteilte. Auch beim Umsatz verbuchte Kärcher mit mehr als 1,9 Milliarden Euro (plus 13 Prozent) einen neuen Rekord. Geräte für Profis machen Kärcher-Chef Hartmut Jenner zufolge zwar die Hälfte vom Umsatz aus, wurden zuletzt aber oft wegen der gelben Farbe verschmäht. Sie zeige früh Gebrauchsspuren und sei Hoteliers zu auffällig gewesen, sagte Jenner. Künftig verkaufe Kärcher Profi-Geräte daher in Anthrazit.

Daten, Zahlen, Fakten zu Kärcher