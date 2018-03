Kärcher knackt beim Umsatz Marke von 2,5 Milliarden Euro

Der Reinigungsgerätehersteller Kärcher hat im vergangenen Jahr erstmals die Umsatz-Marke von 2,5 Milliarden Euro überschritten. Das entspreche einem Plus von 7,5 Prozent, sagte der Unternehmens-Chef Hartmut Jenner der „Waiblinger Kreiszeitung“ (Samstag). Im Jahr 2016 lag der Umsatz bei 2,33 Milliarden Euro. „Wir sind doppelt so schnell gewachsen wie der Weltmarkt für Reinigungstechnik.“ Das Wachstum sei in fast allen Ländern, in denen das Unternehmen aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) aktiv sei, erstaunlich breit gewesen. Besonders positiv sei die Entwicklung in Deutschland, Frankreich, Japan, Polen und in Südamerika gewesen. Angaben zum Gewinn machte das Unternehmen nicht. Für Kärcher arbeiten nach eigenen Angaben 12 304 Mitarbeiter.