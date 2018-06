Kältemittel-Streit: EU verklagt Deutschland wegen Untätigkeit

Im Streit um den Einsatz eines umweltschädlichen Kältemittels in Klimaanlagen von Daimler-Autos verklagt die EU-Kommission Deutschland wegen Untätigkeit. Die Bundesrepublik habe gegen EU-Rechtsvorschriften verstoßen, indem sie zuließ, dass der Hersteller Daimler Fahrzeuge auf den Markt brachte, die nicht der Richtlinie über Auto-Klimaanlagen entsprachen. Dies erklärte die Behörde am Donnerstag in Brüssel. Selbst nach der Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens seien keine Schritte unternommen worden, um das Problem zu lösen. Unter anderem hätten Strafen verhängt werden müssen.

EU-Kommission zum Kältemittelstreit