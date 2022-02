Juwelier-Einbrecher lässt Polizei weiter im Dunkeln tappen

Nach dem spektakulären Einbruch in ein Juweliergeschäft in Friedrichshafen sucht die Polizei weiter nach dem Täter und hat jetzt Bilder der gestohlenen Ringe, Halsketten und Ohrringe veröffentlicht. Bei dem Diebesgut soll es sich vorwiegend um Schmuck-Attrappen handeln. Der Wert sei zunächst zweitrangig, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Ermittler erhoffen sich über die Fotos weitere Hinweise aus der Öffentlichkeit. Möglicherweise könnte der Schmuck jemandem aufgefallen oder zum Kauf angeboten worden sein.

Bei dem Einbruch Mitte Dezember war ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Ein Unbekannter soll mit einem Radlader die Frontscheibe des Juweliergeschäfts gerammt und zerstört haben. Anschließend raffte er laut Zeugen Schmuck aus der Auslage zusammen und flüchtete zu Fuß. Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Der Mann soll zwischen 25 und 30 Jahren alt und dunkelhaarig sein.

