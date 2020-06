Normalerweise trägt Rudy Tauscher zur Arbeit einen schicken Anzug und eine Krawatte. Doch an diesem Donnerstagvormittag sitzt er in Jeans, einem einfachen Hemd und Nike-Turnschuhen in seinem Büro in einem der nobelsten Hotels in New York, wie er am Telefon beschreibt.

Seit etwas mehr als zwei Jahren leitet Rudy Tauscher als General Manager, als Generaldirektor, das Hotel Four Seasons in Manhattan. Doch derzeit ist dort von Luxus wenig zu spüren, das Haus befindet sich im Ausnahmezustand.