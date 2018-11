Justizminister Wolf fordert 400 JVA-Beamte zusätzlich

Wegen der hohen Zahl an Gefangenen im Südwesten fordert Justizminister Guido Wolf (CDU) in den nächsten Jahren mehr Stellen. Der CDU-Politiker wolle eine weitere Aufstockung des Personalbestands bei den Justizvollzugsbediensteten „um mindestens 400 Stellen“, wie „Heilbronner Stimme“ und „Südwest Presse“ (Samstag) unter Berufung auf einen Kabinettsbericht des Justizministeriums berichten. Ein Sprecher von Wolf wollte mit Verweis auf die Kabinettssitzung am Dienstag keine Details nennen.

In der Kabinettsvorlage heißt es den Blättern zufolge: „In Anbetracht der aktuellen Überbelegung ist schließlich aus Sicht des Ministeriums der Justiz und Europa die personelle Ausstattung des Justizvollzugs unzureichend.“ So sei im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2015 ein dauerhafter Anstieg um aktuell rund 820 Gefangene - und damit um 12,5 Prozent der Gesamtbelegung - zu verzeichnen. Momentan gibt es im Südwesten knapp 7400 Inhaftierte.