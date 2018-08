Justizminister Wolf für Debatte über das Thema Höchststrafe

Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) hält eine Debatte über die in Deutschland geltende zeitgebundene Höchststrafe von 15 Jahren für angebracht. „Ich sehe in der Bewertung einzelner Straftaten und ihrer besonderen Grausamkeit durchaus Anlass für eine solche grundsätzliche Diskussion“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart: „Auch unter dem Aspekt einer deutlich gestiegenen Lebenserwartung könnte man diskutieren, ob die zeitige Höchststrafe von 15 Jahren noch zeitgemäß ist.“ Er räumte aber ein, dass er wenig Chancen für eine Heraufsetzung sehe. „Wenn ich mir die Praxis der Bundesgesetzgebung ansehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich hier in absehbarer Zeit etwas ändern wird.“

Zeitige Freiheitsstrafe in der Justiz heißt, dass die verhängte Strafe mit einem konkreten Zeitmaß verbunden ist. Das Höchstmaß der zeitigen Freiheitsstrafe ist derzeit deutschlandweit 15 Jahre. Die schwerste Strafe des deutschen Strafrechts ist aber die lebenslange Freiheitsstrafe. Diese sieht das Strafgesetzbuch bei Mord und zum Beispiel in besonders schweren Fällen des Totschlags vor.

Sie kann zwar nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden. Stellt das Gericht aber die besondere Schwere der Schuld fest oder besteht keine positive Prognose, kann der Verurteilte auch bei guter Führung nicht nach 15 Jahren entlassen werden. Er wird dann zu einem späteren Zeitpunkt aus der Haft entlassen, den das Gericht bestimmt.