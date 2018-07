Die Prüfung der Mannheimer Staatsanwaltschaft zu Aufsichtsratsgeldern für Gemeinderatsmitglieder dauert an. Es sei noch nicht entschieden, ob Ermittlungen wegen Betruges oder Untreue eingeleitet werden müssten, sagte ein Behördensprecher am Mittwoch. Derzeit gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass dies geschehen müsse. Eine abschließenden Entscheidung ziehe sich aber in die Länge, weil die Prüfung - auch urlaubsbedingt - längere Zeit in Anspruch nehme als zunächst gedacht. Etwa 20 Mannheimer Gemeinderäten droht eine empfindliche Rückzahlung von Aufsichtsratsgeldern.