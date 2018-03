Juso-Chef hat Stimme zum SPD-Votum noch nicht abgegeben

Der GroKo-Kritiker und Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert (28) wirbt seit Wochen für ein Nein beim laufenden SPD-Mitgliederentscheid, hat seine eigene Stimme aber noch nicht abgegeben. „Der Brief ist in meinem Rucksack“, sagte Kühnert am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe. Er sei wegen seiner Deutschland-Tour noch nicht zum Abstimmen gekommen. „Ich muss unterwegs einmal einen Briefkasten finden.“ Den Stimmzettel habe er aber ausgefüllt, betonte Kühnert. „Selbstverständlich nicht mit Ja.“

Ein Buch über seine an diesem Dienstag zu Ende gehende Tour plane er nicht, sagte der Juso-Bundesvorsitzende. „Wenn der Tag mehr als 24 Stunden hätte, würde ich vielleicht auch noch ein Buch schreiben“, meinte Kühnert. Die Eindrücke würden aber in seine politische Arbeit einfließen. „Wenn die Tour vorbei ist, werde ich mit 7000 oder 8000 SPD-Mitgliedern gesprochen haben. Ein besseres Bild davon, was die Partei umtreibt, kann man nicht bekommen.“ Der Mitgliederentscheid hat am vergangenen Dienstag begonnen und läuft bis zum 2. März.

Termin Kühnert