Junggesellinnenabschied: Polizei prüft Unfall-Umstände

Nach dem Unglück bei einem Junggesellinnenabschied in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) prüft die Polizei den Fall. Insbesondere sei zu klären, ob jemand Mitschuld an dem Unfall vom Samstag trage, bei dem eine 30-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Das sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die betrunkene Frau hatte laut Polizei auf einem Planwagen gestanden und war dann mit dem Kopf auf die Straße gestürzt, als der Traktor mit dem angehängten Wagen an einer Ampel ruckartig losfuhr. Weil der Wagen mit Bänken ausgestattet gewesen sei, hätte sie vermutlich sitzen müssen, sagte der Polizeisprecher. Es werde auch geprüft, ob das Gespann gewerblich oder privat unterwegs war. Die verletzte Frau lag am Dienstag noch im Krankenhaus, aktuellere Informationen lagen der Polizei am Mittwoch nicht vor.

Mitteilung der Polizei