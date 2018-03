Zwei Tage nach einem Unfall in Mannheim ist ein 23-Jähriger gestorben. Der Autofahrer erlag am Freitag seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Der Mann hatte am Mittwoch trotz Verbots in einer Kurve ein anderes Fahrzeug überholt und war mit seinem Wagen gegen einen Lastwagen im Gegenverkehr geprallt. Er sei zu schnell auf regennasser Fahrbahn unterwegs gewesen, so die Polizei. Der junge Autofahrer wurde nach dem Unfall in eine Klinik gebracht.