Junge Wanderin vermisst: Polizei geht von Unglück aus

Eine 26-jährige Wanderin aus Nordrhein-Westfalen wird seit einer Woche im Schwarzwald vermisst. Die Polizei vermutet, dass die junge Frau in dem teils steilen Gelände verunglückt ist. „Wir gehen davon aus, dass sie abseits des Weges abgestürzt ist“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Für eine Straftat gebe es keine Anhaltspunkte. Nach der 26-Jährigen aus dem Kreis Paderborn wurde mit einem Hubschrauber, Drohnen und Hunden gesucht. Die Bergwacht lief ihre geplante Wanderroute auf einer Länge von rund 120 Kilometern ab. Am vergangenen Donnerstagabend war ihr Handy zuletzt bei Todtmoos (Kreis Waldshut) eingeloggt. Seitdem gab es kein Lebenszeichen mehr. Die Suche nach der jungen Frau wurde inzwischen eingestellt.

„Es gibt Stellen, die können wir nicht erreichen“, sagte ein Polizeisprecher über die Gegend im Südschwarzwald. Auch eine Wärmebildkamera nütze dort wegen des dichten Bewuchses nichts. Die Polizei gehe aber noch immer einzelnen Hinweisen nach.

