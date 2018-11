Ein Auto hat in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) einen sieben Jahre alten Jungen erfasst und schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei in Ludwigsburg am Samstag mitteilte, war das Kind am Freitagnachmittag plötzlich von einem unbeleuchteten Gehweg auf die Straße gelaufen. Ein 32 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Rettungskräfte brachte den Jungen ins Krankenhaus. Auch die Mutter und die Schwester des Jungen sowie eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatten, mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Mitteilung der Polizei