Junge von Schienenfahrzeug erfasst und schwer verletzt

Ein 14 Jahre alter Junge ist an einer Stadtbahnhaltestelle in Stuttgart von einem Schienenschleifwagen überfahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der Junge am Donnerstagmittag die Gleise, nachdem er aus einer Bahn ausgestiegen war. Aus bisher ungeklärter Ursache habe er die Maschine übersehen, mit der ein 40-Jähriger das Nachbargleis befuhr. Der Schüler wurde erfasst, geriet unter das Schienenfahrzeug und verletzte sich schwer. Lebensgefahr bestand einer ersten Einschätzung zufolge nicht. Er kam in eine Klinik.

Mitteilung der Polizei