Junge Union in Schavans Heimatverband: „Schummeln geht gar nicht“

Ministerin Annette Schavan gerät wegen angeblicher Schlampereien in ihrer Doktorarbeit nun auch in ihrem CDU-Heimatverband unter Druck. „In der Südwest-CDU brodelt es“, sagte der Landeschef der Jungen Union, Nikolas Löbel, der Nachrichtenagentur dpa am Sonntag. Das Mitglied im CDU-Landesvorstand erinnerte daran, dass Schavan dem damaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) mit ihrer Kritik an den Plagiaten in dessen Dissertation den „Todeskuss“ gegeben habe.

„Annette Schavan hat sich in vergleichbaren Fällen schon öffentlich geschämt, da hat die Partei noch Geschlossenheit geübt.“ Deshalb liege die „moralische Messlatte“ für die Wissenschaftsministerin nun besonders hoch. „Darunter kann und darf sie jetzt nicht so einfach hindurchtanzen“, betonte Löbel. Wer die Maßstäbe so hoch ansetze, „bei dem muss schon jede Fußnote in einer Dissertation stimmen. Auch ein bisschen schummeln geht da nicht“.

Schavan hatte damals in einem Interview über Guttenberg gesagt, sie schäme sich als Wissenschaftlerin „nicht nur heimlich“. Danach trat der CSU-Politiker zurück.

Die Ministerin und Vertraute von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) muss sich seit einigen Tagen anonymer Plagiatsvorwürfe aus dem Internet erwehren. Auf der Plattform „Schavanplag“ werden angebliche Plagiatsstellen auf über 50 Seiten ihrer gut 350 Seiten starken Dissertation aus dem Jahr 1980 aufgelistet. Hauptsächlich werden ihr Mängel und „Verschleierung“ beim Quellennachweis vorgeworfen — anders als im Fall Guttenberg, der komplette Textstellen anderer Autoren als sein geistiges Eigentum in der Dissertation ausgewiesen hatte.

Die Junge Union in Baden-Württemberg steht der Bildungsministerin schon länger äußerst kritisch gegenüber. Zuletzt hatte der CDU-Nachwuchs die Landespartei aufgefordert, Schavan bei einer erneuten Kandidatur für den CDU-Bundesvorstand nicht zu unterstützen. Begründung: Sie habe mit ihrer Position zur Abschaffung der Hauptschule nicht die Interessen der Südwest-CDU vertreten.