Die Junge Union (JU) Baden-Württemberg fordert Angela Merkel auf, neben dem Parteivorsitz auch das Kanzleramt niederzulegen. „Wir glauben, dass Angela Merkel schon richtig lag und der Parteivorsitzende auch Kanzler sein sollte“, sagte der JU-Vorsitzende Philipp Bürkle der „Schwäbischen Zeitung“ am Montagnachmittag. „Der neue Bundesvorsitzende sollte daher auch die Regierung anführen und konsequenterweise Bundeskanzler werden.“

Die Bundeskanzlerin hatte am Montagmittag in Berlin verkündet, den Vorsitz der Bundes-CDU beim Parteitag im Dezember abzugeben. Kanzlerin wolle sie aber bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 bleiben. Merkel hatte bislang immer betont, dass für Sie die Ämter der Parteivorsitzenden und der Bundeskanzlerin in zusammen gehörten.

Der Landesvorstand sowie die Kreisvorsitzenden der Südwest-JU kommen am Montagabend in Stuttgart zusammen. In einem Beschlussvorschlag, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, will der Parteinachwuchs einen anderen politischen Stil einfordern. „Einen Stil mit klaren eigenen Positionen“, heißt es darin. „An der Spitze der Regierung benötigt es daher ebenfalls einen neuen Kopf, welcher diesen neuen Stil glaubhaft verkörpert und unser Land wieder zusammenführt.“ JU-Chef Bürkle erklärt, dass der Umgang mit Flüchtlingen sowohl in der CDU wie auch in der Gesellschaft insgesamt zu einer Spaltung geführt habe. „Beim Parteitag handelt es sich auch um eine Richtungsentscheidung für die Partei, damit wir die Spaltung, die wir in Partei und Gesellschaft zum Thema Flüchtlinge haben, überwinden.“

Unklar ist, ob sich die JU Baden-Württemberg am Montagabend auf einen Kandidaten als Nachfolger von Angela Merkel festlegen wird. In einem Beitrag auf Facebook hatte die JU Südbaden eine Umfrage zu den drei bisher gehandelten Kandidaten gestartet. Von den knapp 200 Teilnehmern bis zum frühen Nachmittag stimmten weit mehr als die Hälfte für Friedrich Merz, etwa ein Viertel für Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und nur eine sehr geringe Anzahl für Gesundheitsminister Jens Spahn.