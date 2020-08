Ein sechs Jahre alter Junge ist bei einer Geburtstagsfeier in Eislingen (Kreis Göppingen) aus dem Fenster gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Kinder hatten sich am Samstagabend aus Matratzen eine Hüpfburg gebaut, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Herumtoben verlor der Junge das Gleichgewicht und stürzte aus dem geöffneten Fenster aus dem ersten Obergeschoss. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Pressemeldung