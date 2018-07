Junge stirbt nach Zusammenstoß mit Auto im Krankenhaus

Ein Junge ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Rheinfelden (Kreis Lörrach) im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch in Freiburg mitteilte, hatte der Neunjährige am Dienstag die Kontrolle über sein Mountainbike verloren und war von einem Fußgängerweg auf die Fahrbahn gestürzt. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Jungen. Er erlitt schwere Kopfverletzungen, obwohl er einen Helm trug. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er am Mittwoch seinen Verletzungen erlag. Von einem Verschulden der Autofahrerin geht die Polizei bislang nicht aus.

Mitteilung der Polizei