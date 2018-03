Nach dem Ja der SPD-Mitglieder zu einer großen Koalition im Bund pochen junge, führende Sozialdemokraten aus dem Südwesten auf eine personelle Erneuerung der Partei. „Es muss in der neuen Regierung und bei dem Erneuerungsprozess in der Partei Raum für eine neue Generation geben, die sich dort entwickeln kann“, sagte Juso-Landeschef Leon Hahn der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Klar ist auch, dass diejenigen, die zu dem oft katastrophalen Außenbild in den letzten Wochen und Monaten beigetragen haben, keine Rolle mehr spielen dürfen.“

Am Sonntag war das Ergebnis des Mitgliedervotums über die hochumstrittene GroKo bekanntgegeben worden. Eine Mehrheit von 66,02 Prozent der SPD-Mitglieder stimmte dem Koalitionsvertrag mit der Union zu. Mehr als 463 000 SPD-Mitglieder waren stimmberechtigt - allein in Baden-Württemberg waren es rund 37 800.

Vize-Landesparteichef Frederick Brütting sagte mit Blick auf die künftigen SPD-Bundesminister: „Die Mitglieder in der Regierung dürfen nicht wieder nur nach den üblichen Proporz-Regeln in der SPD ausgesucht werden.“ Nötig seien junge Leute, die zuspitzen könnten und die die SPD in die Offensive brächten. „Man muss nicht erst zwanzig Jahre im Bundestag gesessen haben, um dann in der Regierung oder in der Partei Verantwortung zu übernehmen“, meinte er. „Es gibt auch starke Kommunalpolitiker und gute junge Leute, die man jetzt mehr nach vorne stellen sollte“, sagte Brütting, der auch Bürgermeister der Stadt Heubach im Ostalbkreis ist.

SPD-Landesvorstandsmitglied Parsa Marvi, der auch SPD-Kreischef in Karlsruhe ist, sagte: „Die junge SPD-Generation muss auf Bundesebene endlich in den führenden Stellen von Partei, Fraktion und Regierung deutlich abgebildet werden.“ SPD-Landesvorstandsmitglied Dorothea Kliche-Behnke, die zudem SPD-Kreischefin in Tübingen ist, forderte ein „echtes Teamspiel“ an der Parteispitze um die künftige Bundeschefin Andrea Nahles. „Ich hoffe auf junge und überraschende Gesichter im Kabinett und endlich wieder mehr Selbstvertrauen in der Partei“.

Landesvorstandsmitglied Daniela Harsch mahnte einen anderen Umgang innerhalb der SPD an. „Es gab sowohl für als auch gegen die große Koalition gute Argumente“, erinnerte sie. Juso-Bundeschef Kevin Kühnert habe gezeigt, wie Argumente ohne Schaum vor dem Mund und respektvoll ausgetauscht werden könnten. „Im inhaltlichen Kontrapart aber per se die Verräter der Sozialdemokratie zu sehen, ist für mich ein unverständliches und nicht zukunftsfähiges Politikverständnis.“

Die designierte SPD-Bundesparteichefin Nahles hatte am Sonntag angekündigt, die Minister würden bald benannt. Mit Spannung wird erwartet, wer das Außenamt bekommt — Amtsinhaber und Ex-Parteichef Sigmar Gabriel werden wegen seines zerrütteten Verhältnisses zu Scholz und Nahles nur geringe Chancen eingeräumt — obwohl er zu den beliebtesten Politikern Deutschlands zählt.

