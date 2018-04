Einigen jungen Sozialdemokraten geht die inhaltliche Neuausrichtung der Südwest-SPD nicht weit und nicht schnell genug. „Wir müssen uns als SPD Baden-Württemberg grundsätzlich neu aufstellen. Der Landesverband braucht endlich Klarheit über seine politischen Ziele“, sagte Juso-Landeschef Leon Hahn der „Südwest Presse“ (Donnerstag). SPD-Landesvize Frederick Brütting sagte: „Wir müssen zeigen, dass die SPD die Partei ist, die neue Ideen präsentiert und auch für junge Wähler und Migranten interessant ist.“ Beide forderten eine Aufarbeitung von Fehlern, die die SPD ihrer Meinung nach während der grün-roten Regierungszeit von 2011 bis 2016 in Baden-Württemberg gemacht hat - etwa in der Wohnungsbau-, Bildungs-, Finanz- und Integrationspolitik.

Hahn sagte: „Wir müssen glaubwürdig darstellen, dass wir aus Fehlern gelernt haben. Nur so wird es der SPD gelingen, Vertrauen zurückzugewinnen.“ Hahn und Brütting hatten vor rund einer Woche auch einen Antrag vorgestellt, der mit der SPD-Landtagsfraktion zur Wohnungsbaupolitik erarbeitet worden war und der beim Landesparteitag an diesem Samstag in Bruchsal behandelt werden soll. Bei der Landtagswahl 2016 war die SPD auf 12,7 Prozent abgestürzt. Deshalb reichte es nicht für die Fortsetzung der grün-roten Regierung. Brütting sagte der Zeitung: „Ziel der SPD muss es sein, 2021 wieder in die Landesregierung zu kommen - und sie 2026 anzuführen.“

Der Landesparteitag soll sich eigentlich schwerpunktmäßig mit der Digitalisierung und den Auswirkungen auf die Arbeitswelt beschäftigen. Als Gastredner wird Bundesgeneralsekretär Lars Klingbeil erwartet. Möglicherweise spielt aber auch die von Grün-Schwarz nun fallengelassene Reform des Landtagswahlrechts eine Rolle. SPD-Landesgeneralsekretärin Luisa Boos kündigte an, das Präsidium der Landespartei wollen an diesem Freitag darüber beraten, wie die SPD mit den gescheiterten Gesprächen von Grün-Schwarz zur Reform des Landtagswahlrechts umgehen solle. „Wir werden es nicht einfach hinnehmen, dass die Landesregierung 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts die Sache an die Wand gefahren hat“, sagte Boos.

Landesparteitag