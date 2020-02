Junge Radfahrerin stirbt bei Unfall: Von Auto angefahren

Eine junge Radfahrerin ist nahe Dossenheim am Fuß des Odenwalds von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte das Mädchen auf einem Fahrrad am Samstagnachmittag eine Straße überqueren, als es von dem Wagen erfasst wurde. Das schwer verletzte Kind kam ins Krankenhaus, wo es starb. Das Mädchen war unter 14 Jahren alt, so ein Polizeisprecher. Das genaue Alter teilte die Polizei noch nicht mit.