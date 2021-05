Junge Männer veranstalten wohl Autorennen auf Parkplatz

Junge Männer haben auf einem Möbelhausparkplatz in Offenburg mutmaßlich ein illegales Autorennen veranstaltet. Polizeiangaben von Dienstag zufolge riefen Zeugen am Vorabend die Polizei. Ein 21-Jähriger soll die Kontrolle über seinen Wagen verloren, einen Zaun durchbrochen und einen abgestellten Firmenwagen gerammt haben. Sein Beifahrer verletzte sich dabei augenscheinlich, gab aber gegenüber den Beamten keine Beeinträchtigungen an. Die Polizei schätzt den Schaden auf 60 000 Euro. Die Fahrer mussten ihre Führerscheine abgeben.

© dpa-infocom, dpa:210518-99-647892/2

Pressemitteilung