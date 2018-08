Junge Frau bei Motorradunfall lebensgefährlich verletzt

Von Claudia Buchmüller

Oft ist der Schreck groß, wenn man ein Wespennest im Rollladenkasten oder auf dem Dachboden entdeckt. Schnell möchte man die Insekten loswerden, doch wie? Sollte man in einem solchen Fall die Feuerwehr rufen, sich an den Wespennest-Notdienst wenden oder gar kurzen Prozess mit einem Hochdruckreiniger machen? Die „Schwäbische Zeitung“ hat nachgefragt, was erlaubt ist und was nicht. Außerdem verrät ein Imker, wie ein Leben in enger Nachbarschaft mit Wespen möglich ist.