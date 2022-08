Junge findet nach fünf Monaten gestohlenes Mountainbike

Mit Glück und guten Augen hat ein Junge im Landkreis Rastatt sein Mountainbike wiedergefunden, das ihm vor fünf Monaten gestohlen wurde. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entdeckte der 13-Jährige das Rad am Sonntagabend zufällig am Bahnhof in Bietigheim - obwohl es etwas anders aussah: Jemand hatte das Rad umlackiert und mit einem Kettenschloss an einen Fahrradständer angeschlossen. Weil der Junge nachweisen konnte, dass es sich um sein Rad handelte, entfernte die Polizei das Schloss und gab dem glücklichen Finder das Eigentum zurück.

