Junge für Sex verkauft: Stiefvater nennt finanzielle Motive

Der Stiefvater eines zigfach sexuell missbrauchten Jungen bei Freiburg hat das Kind nach eigenen Worten aus sexuellen und finanziellen Gründen anderen Peinigern überlassen. Er habe den heute Neunjährigen zudem mehr als zwei Jahre lang mehrfach selbst sexuell missbraucht, sagte der 39-Jährige am Montag vor dem Freiburger Landgericht. Von den Männern, denen er den Jungen für Vergewaltigungen überlassen habe, habe er Geld kassiert.

Beteiligt gewesen sei die heute 48 Jahre alte Mutter des Opfers, mit der er eine Beziehung hatte. Auch sie habe ihr Kind missbraucht. Bereits in einem ersten Prozess vor einem Monat hatte der Mann die Taten gestanden, nun nannte er erstmals nähere Details und machte Angaben zu seinem Motiv.

In dem Prozess am Montag trat er als Zeuge auf. Angeklagt ist ein 50 Jahre alter Soldat der Bundeswehr. Dieser hat gestanden, sich an dem aus Staufen bei Freiburg stammenden Jungen zweimal vergangen zu haben (Az.: 6 KLs 160 Js 30350/17). Insgesamt gibt es acht Verdächtige. Der Prozess gegen die Mutter des Kindes und deren Lebensgefährten beginnt am 11. Juni in Freiburg.

