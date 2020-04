Junge fährt über selbstgebaute Schanze: Schwer verletzt

Ein neunjähriger Junge ist in Östringen (Kreis Karlsruhe) mit seinem Fahrrad über eine selbstgebaute Sprungschanze gefahren, gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Junge die Schanze mit anderen Kindern aus Hölzern und einem Brett gebastelt. Nachdem er auf einem abschüssigen Feldweg über sie gefahren war, verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Zwei Zeuginnen eilten ihm am Donnerstag zu Hilfe und versorgten ihn. Der Rettungsdienst brachte den Jungen in eine Klinik.

Mitteilung der Polizei