Nach einem Eiseinsatz von Rettungskräften in Mannheim wegen eines möglicherweise in Not geratenen Kindes hat die Polizei am Freitag vor dem Betreten von zugefrorenen Gewässern gewarnt.

Nach einigen frostigen Tagen sind die Eisschichten auf Teichen und Seen nur dünn - obwohl die Temperaturen zum Beispiel in Mannheim um den Gefrierpunkt stehen und in Oberschwaben sogar nachts bis auf Minus 6 Grad sinken.

Er wollte nur die Schuhe putzen

Passanten hatten am späten Donnerstagnachmittag die Retter alarmiert. Wie sich später herausstellte, war ein 14-Jähriger in den Weiher gefallen, als er seine vom Joggen verschmutzten Schuhe reinigen wollte. Die dünne Eisschicht zerbrach, der Junge konnte sich selbst aus dem flachen Wasser am Ufer befreien und lief nach Hause.

Die Zeugen hätten richtig gehandelt, die Rettungskräfte zu alarmieren, sagte ein Polizeisprecher. Ein großes Aufgebot hatte den Teich abgesucht. Zehn Rettungstaucher waren im Einsatz, auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera überflog den Bereich.

Glatteiswarnung

Unabhängig von den Gefahren auf Eisflächen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zur Zeit auch vor Glätte und Glatteis auf den Straßen.

Auf und südlich der Alb gebe es noch geringfügigen Schneefall mit Glätte. In der Nacht zum Samstag von Nordwesten Schnee, dabei verbreitet Glätte. Bis Samstagfrüh abgesehen von den tiefsten Lagen gebietsweise 1 bis 3 Zentimeter, im Bergland bis 10 Zentimeter Neuschnee. Bei Übergang in Regen gibt örtlich Glatteisgefahr, die bis zum Mittag anhält.

