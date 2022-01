Junge böllert auf Schulhof und verletzt Mitschüler

Ein Junge soll auf einem Münsinger Schulhof (Kreis Reutlingen) einen Böller gezündet und dabei mehrere Mitschüler leicht verletzt haben. Polizeiangaben zufolge erlitten 22 Schüler zwischen acht und 16 Jahren sowie eine Lehrerin ein Knalltrauma. Einen Jungen erwischte ein umherfliegendes Böllerteil und verletzte ihn leicht am Oberschenkel. Der 14 Jahre alte Verursacher hatte den Böller nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstag am Ende der Pause losgelassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220111-99-671691/3

Pressemitteilung