Zwei 22 Jahre alte Autofahrer sollen sich in Böblingen ein illegales Autorennen geliefert haben. Die Männer hätten sich in der Nacht zu Montag an einer Ampel in Böblingen getroffen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mit vermutlich mehr als 120 Kilometern pro Stunde seien sie dann von dort aus in die Gemeinde Aidlingen (Böblingen) um die Wette gefahren.

Dort konnte eine Polizei-Streife die beiden aufhalten. Die Männer sollen bei ihrer Fahrt mehrmals zu schnell gefahren sein und andere Autofahrer gefährdet haben. Erst am Samstag war ein 35-Jähriger bei einem mutmaßlichen Autorennen verunglückt, während seine neun und elf Jahre alten Kinder im Auto mitfuhren.

