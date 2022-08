Junge aus Strandkorb in Tauberbischofsheim befreit

Ein Dreijähriger ist in einem Strandkorb mitten in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) steckengeblieben. Der Junge blieb unverletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er spielte am Montag in einem Sandkasten am Marktplatz und kletterte von dort in den Strandkorb. Dabei klemmte er sich zwischen der Sitzfläche und der Fußablage ein. Die Feuerwehr baute den Strandkorb auseinander und befreite den Dreijährigen.

Mitteilung der Polizei

