Jung: Löbel muss Bundestagsmandat sofort niederlegen

Der Vizechef der Unionsbundestagsfraktion, Andreas Jung, fordert seinen CDU-Parteifreund und baden-württembergischen Landsmann Nikolas Löbel in der Maskenaffäre auf, sein Bundestagsmandat sofort und nicht erst Ende August niederzulegen. „Hier wurde das Abgeordnetenmandat genutzt, um in dieser Krise mit dieser Krise hohe Provisionen zu verdienen“, sagte Jung der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Montag). Dafür könne man keinerlei Verständnis aufbringen. Daher habe er Löbel aufgefordert, „sein Mandat im Deutschen Bundestag unverzüglich niederzulegen“. Jung ist auch Chef der baden-württembergischen Landesgruppe in der Bundestagsfraktion.

Der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel hatte im Zuge der Affäre um Geschäfte mit der Beschaffung von Corona-Masken zuvor seinen baldigen Rückzug aus der Politik bekanntgegeben. Er werde sein Bundestagsmandat Ende August niederlegen und auch nicht mehr für den nächsten Bundestag kandidieren, hatte Löbel am Sonntagvormittag mitgeteilt. Seine Mitgliedschaft in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werde er aber sofort beenden.

