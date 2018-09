Ein 19 Jahre alter Jugendtrainer soll in der Nähe von Ludwigsburg mindestens fünf Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Der junge Mann arbeitete als Trainer und Projektleiter bei drei Vereinen in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg), wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ermittler nahmen ihn bereits am 29. August fest. Seither sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Im Juli hatten sich Eltern eines 14-Jährigen bei der Polizei gemeldet. Der Tatverdächtige soll ihrem Sohn sexuelle Angebote über einen Kurzmitteilungsdienst gemacht haben. Ermittlungen der Polizei erhärteten diesen Verdacht, hieß es von der Behörde. Daraufhin durchsuchten Polizisten die Wohnung des Mannes und stellten Datenträger sicher.

Die Polizei ermittelt gegen den 19-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in sieben Fällen, darunter drei Mal in einem schweren Fall, sowie der Herstellung und des Besitzes von Kinderpornografie.

