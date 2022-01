Jugendstilvilla brennt: Eine Million Euro Schaden

Beim Brand einer denkmalgeschützten Jugendstilvilla in St. Blasien (Landkreis Waldshut) ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von etwa einer Million Euro entstanden. Eine Mensch erlitt leichte Verletzungen durch Rauchgas, wie die Polizei mitteilte. Demnach stand das Gebäude bereits beim Eintreffen der Rettungs- und Löschkräfte am späten Sonntagabend vollständig in Flammen.

Sieben weitere Menschen konnten das Haus unversehrt verlassen, bevor sich die Flammen vollständig auf den Bau ausbreiteten. Die sich in einem Wohngebiet befindliche Villa musste in einem Radius von 50 Metern abgesichert werden, da in der Nähe mehrere Gasflaschen gelagert waren. Zur Brandursache gab es bislang keine näheren Informationen.

