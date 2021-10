Jugendlicher ergaunert 15.000 Euro mit Enkeltrick

Ein 15-Jähriger soll eine Seniorin in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) um 15.000 Euro gebracht haben. Der Jugendliche sitzt nun in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Wer ihm bei dem sogenannten Enkeltrick geholfen haben soll, war zunächst unklar.

Der unbekannte Komplize spielte der 83-Jährigen am Telefon vor, ihr Sohn sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt und brauche 30.000 Euro Kaution. Die Seniorin vertraute dem Anrufer und warf 15.000 Euro in einem Umschlag vom Balkon. Dann wurde sie doch stutzig und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den 15-Jährigen nach eigenen Angaben festnehmen, als er am Donnerstag das Geld abholte.

