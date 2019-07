Die Politik soll die Themen von Jugendlichen ernst nehmen. Das fordert ein Vertreter der Klimaschutzbewegung Fridays for Future Baden-Württemberg vor einem Treffen von Jugendlichen mit Politikern am heutigen Samstag. Zu dem Austausch mit mehr als 200 Jugendlichen aus dem ganzen Südwesten im Amtssitz von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart haben sich neben dem Regierungschef unter anderen Innenminister Thomas Strobl (CDU), Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) angekündigt.

Mit Blick auf die Veranstaltung äußerte der Sprecher von Fridays for Future die Befürchtung, dass sich Politiker nur profilieren wollten und die Anliegen der Jugendlichen ignorieren könnten.

Unter dem Titel „#Einmischen: Zu hören - zuhören“ öffnet das Staatsministerium den Park der Villa Reitzenstein, damit Jugendliche mit Politikern sprechen und ihre Themen auch künstlerisch - zum Beispiel mit Tanz, Theater und Musik - vortragen. Das Projekt wird unter anderem vom Schauspiel Stuttgart begleitet.

Mitteilung des Staatsministeriums