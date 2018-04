Unbekannte haben in Mannheim einen 34-Jährigen attackiert und verletzt. Der Mann wurde so schwer an Kopf und Augen verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Mann am Vorabend beobachtet, wie die fünf Jugendlichen eine Werbetafel und zwei Fahrscheinautomaten beschädigten. Als er die jungen Männer darauf ansprach, gingen sie demnach mit Faustschlägen und Fußtritten auf ihn los. Als eine Zeugin dazukam, flüchteten sie.

Mitteilung der Polizei