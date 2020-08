Jugendliche unternehmen Spritztour und fahren sich fest

Ein 13-Jähriger hat in Stetten am kalten Markt mit einem Auto und zwei Freunden eine nächtliche Spritztour unternommen. Zuvor hatte er sich mit einem Schlüssel Zugang zur väterlichen Firma verschafft, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort fand er den Schlüssel des Firmenwagens. Kurz vor einem Ortsteil der Stadt im Kreis Sigmaringen kam der 13-Jährige mit dem Wagen von der Straße ab und fuhr sich fest. Verletzt wurde niemand. Auch Schaden sei nicht entstanden. Polizisten brachten die drei Jugendlichen in der Nacht zum Samstag zurück zu ihren Eltern.

