Um Videoaufnahmen mit ihren Handys zu machen, sind zwei Jugendliche in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) auf den Gewa-Tower geklettert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die beiden 18-Jährigen am Montag in das Gebäude eingedrungen und auf das Dach geklettert. Dabei wurden sie von Spaziergängern beobachtet, die den Vorfall der Polizei meldeten. Die konnte die jungen Männer zunächst aber nicht ausfindig machen. „Man darf dieses Gebäude nicht betreten, es war auch für uns zu gefährlich“, erklärte ein Sprecher. Zunächst hatten „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ darüber berichtet. Der Gewa-Tower soll eines der höchsten Wohngebäude Deutschlands werden.

Drei Stunden später wurden die Jugendlichen beobachtet, wie sie die stillgelegte Baustelle verließen - und festgenommen. Den beiden droht eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Die Polizei warnte vor dem Betreten des unfertigen Gebäudes. „Das ist hochgefährlich“, sagte der Sprecher. Ihre Smartphones durften die Jugendlichen behalten.