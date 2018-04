Jugendliche hantieren mit täuschend echt aussehenden Waffen

Drei schwarz gekleidete Jugendliche haben in Geislingen (Kreis Göppingen) mit vermeintlich echten Pistolen hantiert und für einen Polizeieinsatz gesorgt. Bei den 14 und 15 Jahre alten Jungs fanden die Beamten später neben Softair-Waffen auch noch zwei verbotene Messer. Das teilte die Polizei am Freitag nach dem Vorfall am Donnerstag mit. Die Beamten behielten Waffen und Messer. Die Eltern mussten ihre Kinder vom Revier abholen. Es werde wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

Mitteilung